Saiba como foi o comportamento de P. Diddy em seu julgamento

© Frazer Harrison/Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sean Combs, o P. Diddy, age atenta e tranquilamente durante seu julgamento por tráfico sexual, extorsão e outros crimes, segundo um jornal.

Comportamento do magnata contraria depoimentos de sua violência e temperamento explosivo. A informação foi divulgada pelo The New York Times.

Reações do rapper ficam de fora dos holofotes, já que câmeras são proibidas. De acordo com o jornal, ele passa bilhetes para os advogados, puxa as cadeiras para as mulheres de sua equipe jurídica e manda beijos à mãe.

Dono da Bad Boys Records mantém uma aparência simples no tribunal. "O testemunho o retrata como alguém completamente fora das normas. Enquanto até mesmo sua roupa ou comportamento o mantenha dentro do que consideramos normas de conduta, isso pode funcionar a seu favor", analisou a professora de direito penal Laurie L. Levenson ao jornal.

Charlucci Finney, que trabalha na indústria da música, diz que P. Diddy é "CEO de seu próprio caso". Em entrevista, o autodenominado "irmão de criação" do cantor enfatizou que ele participa ativamente de sua defesa no tribunal.