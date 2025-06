Diddy sofre ameaça de expulsão de julgamento após encarar jurados de seu caso

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo o TMZ, nesta quinta-feira (5), durante seu julgamento por tráfico sexual, o rapper americano Sean 'Diddy' Combs sofreu uma ameaça de expulsão do juiz Arun Subramanian.

Segundo o juiz, o magnata da música estaria "acenando vigorosamente" ao encarar os jurados responsáveis pelo caso, conforme Subramanian advertiu ao advogado do artista, Marc Agnifilo, durante um intervalo que sucedeu ao questionário Bryana Bongolan pela equipe de defesa.

Entre as medidas que o juiz ameaçou aplicar, ele inclui a possibilidade de expulsão. O comportamento de Diddy pode interferir na percepção dos jurados e dar a eles a percepção de que ele concorda com as perguntas da defesa ou as respostas concedidas a elas.

Amiga da ex-namorada do músico, Cassandra Ventura, Bongolan acusou Diddy de tê-la pendurado na sacada de um apartamento no 17º andar de um prédio em setembro de 2016. Ele teria se aproximado dela, a levantado e a colocado sobre o corrimão da sacada do apartamento de Ventura, em Los Angeles.

O julgamento do rapper está em sua quarta semana e ele pode enfrentar a prisão perpétua caso seja condenado por todas as suas acusações.