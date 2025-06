Alessandra Negrini tem celular furtado enquanto esperava carro de aplicativo em São Paulo

© AgNews

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alessandra Negrini, 54, foi vítima de furto em frente à sua casa, no bairro Higienópolis, em São Paulo. A atriz aguardava um carro de aplicativo quando um motociclista se aproximou e levou seu celular. O caso aconteceu há duas semanas, mas só agora veio a público.

Negrini, que interpretou Guida na novela "Travessia" chegou a registrar o furto em um boletim de ocorrência eletrônico e informou no documento que bloqueou imediatamente o dispositivo para proteger seus dados. A reportagem entrou em contato com a atriz, mas não obteve resposta.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o furto do celular de Alessandra Negrini. "Uma mulher de 54 anos teve o celular furtado por um motociclista enquanto aguardava um carro de transporte por aplicativo na frente de sua residência, na noite de 14 de maio, na região central de São Paulo. Segundo a vítima, o autor do crime passou com a motocicleta e subtraiu o aparelho de sua mão por volta das 22h."

A ocorrência foi registrada como furto pela Delegacia Eletrônica, e os policiais do 4º Distrito Policial (Consolação) investigam o caso.