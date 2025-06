Jessie J faz novas revelações sobre o câncer: "Fiz cinco biópsias à mama"

© Getty Images - Karwai Tang/WireImage

Dias depois de ter revelado que foi diagnosticada com câncer da mama, Jessie J, de 36 anos, fez uma nova atualização sobre o seu estado de saúde.

A cantora compartilhou no Instagram um vídeo da recente apresentação no Ronnie Scott's Jazz Club e na legenda das imagens explicou que, apesar de não se sentir confortável para subir ao palco, optou por não cancelar o espetáculo

"Fiz cinco biópsias à mama na noite anterior a este espetáculo. Senti um certo desconforto, mas estava muito entusiasmada para o fazer e não queria cancelar", disse.

Jessie J destacou ainda o fato de sentir, ao ver as imagens, que o seu "cérebro está trabalhando a todo o vapor" e que o melhor remédio, "em tempos difíceis", é mesmo "rir e fazer piadas", tal como fez ao conversar com o público neste espetáculo.

"[...] Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial", disse a artista na terça-feira, 3 de junho, ao tornar público o diagnóstico.

Jessie J explicou ainda que vai ser submetida a uma cirurgia, o que vai fazer com que fique ausente: "Vou desaparecer por um tempo após o Summertime Ball para ser operada".

