Rayanne e Victor são o novo Casal Power do Power Couple 7

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao fim da edição desta sexta-feira (06) e do sexto ciclo do Power Couple 2025 (Record), Rayanne e Victor foram consagrados o novo Casal Power.

O novo Casal Power é definido sempre após a eliminação da semana e final do ciclo. Com a saída de Emilyn e Everton, Rafa e Felipe consagraram o casal.

O Casal Power é aquele que, ao fim do ciclo, tiver mais dinheiro somado no saldo da semana. Dessa vez, Rayanne e Victor foram o casal com mais dinheiro no saldo semanal com R$ 90.000.

Como Casal Power, eles irão habitar a suíte Power da casa e definir quem vai dormir em cada quarto. A dupla se emocionou ao lembrar que também receberá vídeos da família.

