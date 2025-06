Após nova ação da polícia, Poze do Rodo diz que está sendo perseguido

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Poze do Rodo, 25, voltou a protestar publicamente contra a Polícia Civil do Rio de Janeiro após uma nova operação em sua casa no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. A visita mais recente aconteceu na manhã de quinta-feira (5), quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) entregaram uma intimação à influenciadora Viviane Noronha, companheira do funkeiro.

Nas redes sociais, o artista se revoltou. "Bom dia com mais uma visita desses caras. Não aguentamos mais. Agora, querem implicar com a minha esposa guerreira. Minha família não aguenta mais essa perseguição. Já provamos milhas e milhas que não sou nada de errado. Agora é minha esposa? Que loucura é essa", escreveu ele em tom de desabafo.

Viviane foi chamada para depor no inquérito que apura possíveis crimes de calúnia e difamação. A investigação teve início após uma postagem feita por ela no Instagram, em 30 de maio -um dia depois da prisão de Poze-, onde afirmou que joias como uma corrente e um bracelete haviam sido furtadas por policiais civis durante a operação. Ela também questionou a ausência do dinheiro apreendido nas fotos oficiais divulgadas pela corporação.

Segundo a Polícia Civil, a apuração não ficou restrita às declarações nas redes. Investigações sobre o suposto envolvimento da influenciadora com o núcleo financeiro da facção Comando Vermelho também foram abertas. Viviane e sua empresa passaram a ser alvo da operação que visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro que somam mais de R$ 250 milhões.

No mesmo dia em que a casa foi alvo de mandado de busca e apreensão, MC Poze deixou o presídio de Gericinó, onde ficou por cinco dias. Ele é investigado por apologia ao crime e ligação com a mesma facção. Ao retornar para casa, também fez um desabafo emocionado sobre a situação.

"Sou trabalhador e artista. Por que estão fazendo isso comigo? Por que eu sou preto ou porque sou favelado? Fui atrás, corri para construir meu castelo. Não é com dinheiro de nada de errado, não. É com minha luta, meu show", afirmou. "Meus filhos pequenos têm trauma de polícia. Se veem policial, choram. Me deixem em paz."

Poze e Viviane têm três filhos juntos. Desde o início da ofensiva policial, o cantor tem denunciado nas redes sociais o que classifica como perseguição. Já a Polícia Civil afirma que os procedimentos seguem baseados em investigações robustas, com apoio de provas documentais e análise de movimentações bancárias.

Leia Também: Diddy sofre ameaça de expulsão de julgamento após encarar jurados de seu caso