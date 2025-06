"Rodadas" de sexo: 'Ex' de Diddy revela detalhes sórdidos em tribunal

© REUTERS/Jane Rosenberg

A segunda mulher que, supostamente, foi vítima de tráfico sexual por parte de Sean "Diddy" Combs prestou depoimento nesta sexta-feira, 6 de junho, no tribunal — no âmbito do julgamento que ainda está em andamento contra o rapper.

A mulher, que usou o nome fictício "Jane", relatou que participou de maratonas sexuais organizadas por Combs e, ao dizer em uma dessas ocasiões que estava cansada, ele respondeu: “Você não está cansada de mim, né?”

Combs chegou inclusive a dizer para ela “terminar em grande estilo”, oferecendo ecstasy para mantê-la acordada durante os encontros sexuais seguintes — alguns dos quais, segundo ela, duravam mais de 24 horas e envolviam múltiplas “rodadas”.

O mais longo desses encontros teria durado entre 3 a 3 dias e meio.

Quando questionada sobre quem decidia quando os encontros terminavam, ela respondeu emocionada: “O Sean.”

Ela contou que, durante os encontros, o rapper se masturbava. Além disso, os homens que pagavam a Diddy para fazer sexo com Jane acabavam ejaculando sobre ela, se assim fosse o desejo do rapper. Ao final, Combs ainda podia exigir que ela também fizesse sexo com ele.

Quando as noites de sexo terminavam, Jane ia para a casa de Combs, onde era obrigada a cozinhar para ele, fazer massagens, garantir que ele tomasse banho e assistisse ao seu programa de televisão favorito.

Jane relatou que manteve um relacionamento com Combs de 2021 até setembro do ano passado, mês em que ele foi preso por acusações de abuso sexual, tráfico sexual, entre outros crimes.

