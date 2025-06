Zé Felipe revela: "sumido porque estava fazendo terapia"

© Instagram_zefelipe

Zé Felipe ficou um tempo afastado das redes sociais e explicou o motivo do seu “desaparecimento”.

Ao conversar com os fãs na sexta-feira, 6 de junho, conforme relatado pela revista Quem, o cantor revelou que tem se dedicado a cuidar da sua saúde mental, após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca.

“Sumido... porque estava fazendo terapia! [...] A gente fica um pouco, às vezes, com preconceito, mas depois que faz... a cabeça parece que fica limpa”, desabafou. “É bom, ajuda a organizar os pensamentos”, completou.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe estiveram casados por cinco anos e têm três filhos juntos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor Fonseca, de 2, e José Leonardo Fonseca, de oito meses.

