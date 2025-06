Tom Cruise bate recorde do Guinness por saltos de paraquedas em chamas

© Getty Images

As acrobacias de Tom Cruise durante as filmagens de Missão: Impossível – O Ajuste de Contas Final entraram para a história.

O ator, de 62 anos, conquistou um título do Guinness World Records pelo maior número de saltos de paraquedas, como anunciou a organização nesta quinta-feira, 5 de junho, segundo a revista People.

Tom Cruise saltou de um helicóptero 16 vezes com um paraquedas em chamas durante as filmagens, que aconteceram na África do Sul.

Leia Também: Justiça condena Gloria Pires a pagar R$ 560 mil a ex-cozinheira