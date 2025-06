Príncipe Harry recria com os filhos momento que viveu com a mãe, Diana

O príncipe Harry 'reviveu' o passado ao recriar um momento que viveu com sua mãe, a falecida princesa Diana.

O duque de Sussex levou os filhos, Lilibet, de quatro anos, e Archie, de seis, para a Disneyland — uma experiência que ele já havia vivido com Diana há 31 anos, quando tinha oito anos e seu irmão, William, tinha 11.

Essa viagem aconteceu poucos meses após a separação de Diana e do então príncipe Charles, e foi um raro momento de alegria em família, como relembra a revista People.

Na época, Diana, Harry e William curtiram um passeio exclusivo na Splash Mountain, no Walt Disney World, na Flórida, que foi fechada para outros visitantes. Os membros da realeza foram escoltados pelos túneis subterrâneos secretos da Disney, acompanhados por amigos próximos e seguranças.

Uma funcionária do restaurante Flagler’s (atualmente chamado Citricos), no Grand Floridian, contou à People: “Eles eram todos muito simpáticos e educados. Ela era um amor.”

Agora, Harry proporcionou a mesma experiência aos seus filhos ao comemorar o aniversário da filha mais nova, Lilibet.

Prince Harry with his mum Princess Diana at Thorpe Park 🫶 Prince Harry with his baby girl, Princess Lilibet-Diana at Disney Land pic.twitter.com/xAbFYh1SxR

In 1993, Diana gave her sons Disney, a glimpse of normal joy. Now, Princess Lilibet and Prince Archie walk through that same magic. It’s a gentle echo of the life Diana deserved. Her legacy of love still surrounds Prince Harry and his family. #PrincessLilibetDiana pic.twitter.com/rzsMkusrXX