Morre o cantor Wayne Lewis, fundador do Atlantic Starr, aos 68 anos

© Getty Images

Morreu o cantor Wayne Lewis, fundador dos Atlantic Starr. Aos 68 anos.

O artista morreu no último dia 5 de junho, como confirmou um representante do grupo musical de R&B à People.

A notícia da partida do artista também foi compartilhada na página de Facebook da banda. "É com grande tristeza que comunicamos a morte de Wayne Lewis no dia 5 de junho de 2025. Por favor, mantenham a família nas vossas orações e respeitem a sua privacidade", pode ler-se na publicação.

Até à data, a causa da morte não foi revelada, como relata ainda a People.

O grupo Atlantic Starr lançaram o primeiro álbum em 1978, que se destacou desde logo com sucessos como 'Always' e 'Secret Lovers'.

Leia Também: Justiça condena Gloria Pires a pagar R$ 560 mil a ex-cozinheira