Com dificuldade para engravidar, Mariana Rios reúne 35 mil mulheres em plataforma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi a partir da própria vulnerabilidade em um dos momentos mais difíceis de sua vida que Mariana Rios encontrou a força para mudar tudo.

O aborto espontâneo que a atriz sofreu em 2020 foi o pontapé para criar a plataforma Basta Sentir. A ideia começou como página na internet e já virou aplicativo, livro e uma comunidade com 35 mil mulheres que compartilham experiências, dúvidas e histórias sobre maternidade e a jornada de tentante.

A fase da tentante, ou seja, de quem está tentando engravidar, é onde Mariana se encontra agora. Aos 39 anos, a atriz está retomando do zero o processo de FIV após uma decepção recente: a remessa de embriões congelados que ela tinha com o marido, João Diniz, precisou ser descartada.

"Tudo o que eu tinha feito em um ano e meio foi jogado no lixo", contou Mariana em entrevista ao F5. Ela estava desde 2023 fazendo o ciclo de FIV, que envolve injeções hormonais, punção de óvulos, depois a fertilização, congelamento e implantação. Durante o processo de testagem dos embriões, descobriu-se que nenhum deles era viável.

Apesar do baque, a atriz diz ser do tipo que "faz do limão uma limonada". E atribui parte do sucesso da plataforma à sua honestidade em falar sobre algo que quase ninguém fala.

"Pouca gente fala sobre as vulnerabilidades, sobre os insucessos. Normalmente é o contrário, ainda mais hoje, nas redes sociais, o que está em alta é a ostentação. É raro ver pessoas dividindo suas fraquezas", diz. "Quando me deu essa vontade de dividir, foi para tirar um peso das minhas costas."

RITUAL DA ESCRITA

Além de interagir diariamente com as mulheres da comunidade, realizar eventos presenciais e gravar vídeos contando os altos e baixos de sua jornada, Mariana também escreve. E tem gostado cada vez mais desse ritual. No último mês, ela relançou o livro "Basta Sentir" e publicou o novo "Sabedoria de Bolso", com poemas e reflexões.

Agora, conta, decidiu recomeçar o longo e doloroso ciclo da FIV –e com a mesma positividade de antes. "Decidi recomeçar, só que não sendo a mesma pessoa. Precisei de um tempo para olhar para dentro e ver o que precisava mudar. Se queremos resultados diferentes, temos que agir diferente", diz.

"Comecei a cuidar de coisas que não estava cuidando, como a alimentação. As vitaminas, que eu nunca tomei direito, pela primeira vez comecei a tomar. Voltei a ler o 'Basta Sentir', voltei a fazer análise, evitar o estresse. Precisei me reconectar comigo mesma."

MELHOR DOS MUNDOS

Mariana é discreta sobre a relação com João Diniz, com quem assumiu o namoro em outubro de 2023. Hoje, eles moram juntos e enfrentam lado a lado a jornada com a FIV.

"Ter uma pessoa ao seu lado entendendo essas mudanças torna tudo mais fácil. Esse caminho precisa ser dos dois enquanto casal, a não ser que a pessoa esteja planejando uma gravidez solo. É um processo delicado que exige maturidade emocional", diz ela. "Mas, claro que esse é o melhor dos mundos. Recebo muitos relatos de mulheres que, mesmo casadas, se sentem sozinhas nessa jornada."

Recentemente, a atriz revelou ter descoberto uma incompatibilidade genética entre ela e o marido, o que pode estar por trás da dificuldade em conseguir embriões viáveis. Mas ela vê isso como solução, não como problema.

Esse fator dificulta, mas não inviabiliza uma gravidez, explica a atriz. E a descoberta precoce pode trazer pistas que vão ajudar os médicos a procederem com sucesso no próximo ciclo.

Otimismo, positividade e aprendizado são palavras que a atriz nunca abandona, mesmo nos dias difíceis. "Tem várias formas de a gente contar nossa história. Pode ser triste ou pode ser bonita, de aprendizado", diz. "É tão legal isso. Quantas dificuldades a gente passa na vida e não procura aprender com elas?".