Estão com ranço, diz Taís Araujo sobre críticas à sua personagem em 'Vale Tudo'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As críticas que vem recebendo pelo excesso de bom-mocismo da personagem Raquel, em "Vale Tudo" –e não por sua atuação, é bom que se diga–, não abalam Taís Araujo. Com mais de 30 anos de carreira, a atriz afirma que o que acontece é que o público anda muito impaciente.

Para ela, a cozinheira, ingênua a ponto de ser passada para trás a torto e a direito pela filha desonesta e ambiciosa, só precisa de tempo para conquistar os espectadores.

"As pessoas não têm mais calma. Em um mês, a amam; no seguinte, estão com 'ranço'. Temos oito meses para contar essa história. O público precisa ser paciente, e eu também. Existem muitas mulheres como Raquel. O negócio é não confundir boa com boba", disse ela ao Globo.

O 'ranço' do público pode ter influenciado o rumo da novela. Nos últimos dias, Raquel perdeu tempo de tela no remake de Manuela Dias. A protagonista da novela das nove chegou a não aparecer em um capítulo inteiro da trama, e um levantamento feito pela coluna Outro Canal mostra que, entre segunda e quinta-feira (5), Raquel só teve 6 minutos e 36 segundos de tela.

Maria de Fátima (Bella Campos), a filha arrivista, e seu cúmplice, César Ribeiro (Cauã Reymond), tiveram 14 e 11 minutos, respectivamente. É um sinal de que a crise nos bastidores pode ter sido superada. No começo das gravações, uma suposta rusga entre Cauã e Bella agitou o noticiário –e a briga agora deixa de ser "suposta" porque Taís confirma tudo.

"Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella." Ela reclama do excesso de atenção dado a essa questão.

Para quem não lembra, Bella e Cauã começaram a se desentender nos bastidores depois que ele se queixou de algumas cenas dela. "É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias", diz Taís.