Flash faz irmã de Gabigol mostrar demais em vestido preto transparente

© Edu Araujo e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Dhiovanna Barbosa, 22, abusou da transparência para curtir o show de Ludmilla, 30, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.

Ao posar para fotos, o flash da câmera deixou a transparência em destaque e partes da pele à mostra. A irmã do jogador de futebol Gabigol optou por um vestido sexy e colado ao corpo. As coxas torneadas também chamaram a atenção. A influenciadora completou o visual da noite com coturnos pretos, luvas, joias e bolsa prateada.

[Legenda]© Edu Araujo e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Leia Também: Jared Leto é acusado de má conduta sexual; artista nega acusações