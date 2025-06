Eminem processa Mark Zuckerberg e pede R$ 550 milhões

© <p>Getty Images</p>

A editora Eight Mile Style, responsável pelos direitos autorais das músicas de Eminem, entrou com uma ação judicial contra a Meta Platforms, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, acusando-a de violação de direitos autorais. Segundo documentos obtidos pela revista People, o processo, iniciado em 30 de maio, alega que a Meta armazenou, reproduziu e utilizou comercialmente músicas do rapper sem permissão. A editora busca uma indenização superior a US$ 109 milhões (cerca de R$ 606 milhões).

O processo aponta que ferramentas como reels e áudios originais das plataformas da Meta incentivaram bilhões de usuários a incorporar as músicas de Eminem em seus vídeos, sem atribuição ou licenciamento adequados. A prática é classificada como exploração sistemática do conteúdo protegido, resultando em perdas financeiras significativas para a editora e lucros indevidos para a Meta.

A ação também detalha que a Meta teria violado as disposições da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, ao encorajar o uso não autorizado das músicas. A Eight Mile Style busca uma indenização de até US$ 150 mil por cada uma das 243 músicas do catálogo, multiplicada pelas três principais plataformas da Meta.

Eminem, embora não listado diretamente no processo, é o centro da disputa que reacende discussões sobre como gigantes da tecnologia lidam com conteúdo protegido por direitos autorais. A Meta ainda não comentou oficialmente sobre as acusações.

