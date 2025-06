Miley Cyrus revela como escondia gastos em drogas do seu contabilista

© Getty Images

Miley Cyrus relembrou a época em que usava drogas e contou que fazia questão de esconder esse lado de quem trabalhava com ela, especialmente de seu contador.

Durante o episódio do podcast Every Single Album, do The Ringer, que foi ao ar na sexta-feira (6), a cantora revelou: “As drogas eram o maior custo e, para esconder do meu contador, nós dizíamos que eram roupas vintage”.

Com o tempo, o profissional começou a desconfiar dos altos gastos com essas supostas roupas. “Todas as vezes que ele me via, perguntava: ‘Onde está a camisa original do John Lennon que você comprou por 15 mil dólares?’ E eu respondia: ‘Ah, está lá em cima’”, contou Miley.

Ela afirmou que sempre fez questão de manter essas compras discretas, mesmo diante das perguntas frequentes do contador.

A cantora também compartilhou um sentimento de alívio ao olhar para trás: “Me sinto muito feliz por ter sobrevivido àquela fase da minha vida”.

