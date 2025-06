Gloria Groove vence concurso de melhor look em show de Beyoncé, em Londres

© Reprodução / Redes Sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A turnê de Beyoncé vem rendendo momentos interessantes para os brasileiros. Três dias depois de a cantora fazer um aceno à Bahia ao ver o cartaz de um fã, desta vez foi Gloria Groove quem chamou a atenção da produção da pop star.

A cantora brasileira participou (e venceu) um concurso de figurinos baseados no disco "Cowboy Carter", que deu origem aos shows. A disputa aconteceu no sábado (7), antes de Beyoncé subir ao palco montado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

A disputa é gravada pela produção da artista norte-americana, que se reúne para fazer a escolha. Gloria foi premiada com uma faixa e compartilhou o momento em suas redes sociais. "Tem que aceitar. É o Brasil!", comemorou.

Elogiado pela crítica e vencedor do Grammy de álbum do ano, "Cowboy Carter" foi lançado em março de 2024 e é a primeira incursão de Beyoncé no mundo do country. Na foto de capa, ela aparece sentada em um cavalo branco, com roupa de boiadeira e chapéu de cowgirl, segurando uma bandeira dos Estados Unidos que é apenas parcialmente mostrada na imagem.