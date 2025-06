Jared Leto é acusado de má conduta sexual por nove mulheres, segundo portal

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo reportagem do portal Air Mail publicada neste sábado (7), nove mulheres acusam o ator, cantor e diretor Jared Leto, de 53 anos, de má conduta sexual. Na matéria assinada pela jornalista Elena Clavarino, elas relatam assédio e terem sido colocadas em situações desconfortáveis enquanto eram menores de idade.

De acordo com o portal, há rumores de décadas sobre Leto se comportar de forma inadequada com mulheres mais jovens. Uma delas ouvida pelo Air Mail diz que ele a abordou aos 16 anos em 2006, conseguiu o número de telefone dela e ligou dias depois para sua casa de madrugada, com um tom de voz estranho e invasivo.

Segundo o relato, o ator de "Psicopata Americano" e o vocalista de Thirty Seconds to Mars a convidou para uma festa na casa dele em Los Angeles. Após a recusa dela, por três semanas seguintes a mulher diz ter recebido ligações de Leto pela madrugada com teor sexual e perguntas íntimas. A mãe dela confirmou para a reportagem ter ouvido um dos telefonemas.

Já em 2008, a modelo Laura La Rue, então com 16 anos, afirma que Leto, à época com 36 anos, a observava com insistência em um evento beneficente em Beverly Hills, até que se dirigiu a ela, perguntou sua idade e pediu seu número. Segundo La Rue, a mãe dela, presente no local, também percebeu os olhares, mas acreditou que conhecer o artista poderia ajudar na carreira de modelo da filha.

Nos meses seguintes, eles trocaram e-mails, e em abril de 2009 ela visitou Leto em sua casa em Los Angeles. La Rue diz que ele flertou durante a visita, se inclinando para perto e se afastando como se fosse um jogo. Um representante do ator afirma que as comunicações não continham teor sexual e que La Rue teria se candidatado depois a ser assistente pessoal de Leto, o que ela nega.

Numa ocasião, quando tinha 17 anos, ela alega que o artista saiu de uma sala completamente nu. "Ele simplesmente saiu, como se fosse normal", disse. Ela afirma que não sabia o que pensar sobre a atitude dele.

Outras três mulheres relataram experiências desconfortáveis com Leto. Uma, sem ter a idade à época mencionada, mas que se relacionou com ele no período descrito pelo portal, descreveu que o artista tinha um comportamento instável, alternando gentileza e humilhação. Outra, abordada pela assistente dele em uma boate quando tinha 20 anos, relata ter ficado com ele e notado atitudes que julgou pervertidas.

Uma terceira, que tinha 18 anos na época, relatou que as conversas com ele podiam ganhar conteúdos sexuais súbitos e relata que, durante uma visita à casa de Leto, ele se masturbou na sua frente. O representante de Leto afirma que todas as alegações são expressamente negadas.