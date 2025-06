Tom Felton despista polêmica de Rowling e fala de retorno a 'Harry Potter'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tom Felton, 37, não se envolveu nas polêmicas de J.K. Rowling, criadora de "Harry Potter", e comentou sobre a volta à saga.

Questionado sobre a transfobia da autora, ator revelou ser grato a ela. "A única coisa que sempre me lembro é que tive a sorte de viajar pelo mundo -estou em Nova York- e não vi nada unir o mundo mais do que 'Potter'. Ela é responsável por isso, então sou incrivelmente grato", disse à Variety neste domingo (08), no Tony Awards.

Intérprete de Draco Malfoy está em êxtase por reviver o vilão na Broadway. "Acho que todos nós pensamos que a chama do fandom poderia se apagar com o passar dos anos, mas claramente não. A parte mais emocionante é fazer isso ao vivo."

Levou nove meses, mais ou menos, para filmar um filme, e tudo isso é compacto. Tudo isso é imaginado de novo em outra história. E posso ser pai, o que é muito divertido.Confessou

Tom Felton estrela "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", que se passa 19 anos depois do último filme da saga. O artista estreia no teatro em 11 de novembro e deve ficar até 22 de março de 2026.