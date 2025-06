Carol e Radamés ganham Esferas do Poder no 6º Quebra-Power do Power Couple

© Reprodução / TV Record

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carol e Radamés ganharam as Esferas do Poder do sexto Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record). A dinâmica será exibida na edição desta segunda-feira (9).

Na dinâmica da semana, os participantes tinham de escolher quem era a dupla que estava à deriva no jogo, sem saber "nadar".

Cada casal indicava outro casal na dinâmica. Quando indicasse, a dupla precisaria falar sobre o casal escolhido, que responderia.

Além disso, cada casal recebia uma garrafa com uma mensagem dentro. Em uma deles, estava uma mensagem destinada às Esferas.

Silvia e André receberam de sua mensagem a missão de escolher qual casal receberia as Esferas do Poder e escolheram Carol e Radamés. Na formação da próxima DR, eles deverão escolher entre um dos poderes oferecidos. Os poderes só serão revelados na quarta-feira.