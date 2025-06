Sertanejo mostra como ficou seu rosto após ser queimado em show; vídeo

© Reprodução

O cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla com Raphael, revelou nas redes sociais os ferimentos sofridos após um acidente durante um show em Pontal, no interior de São Paulo. Durante a apresentação, um equipamento pirotécnico falhou, disparando chamas no momento errado e atingindo o rosto do artista. Nos Stories do Instagram, Léo mostrou as queimaduras no olho, na bochecha, no nariz e na orelha. “Queimou aqui tudo”, afirmou o cantor, apontando as áreas atingidas. Apesar do ocorrido, ele destacou que está bem, embora sinta dores intensas.

Léo detalhou o acidente, explicando que o problema ocorreu com novos equipamentos de pirotecnia que estavam sendo utilizados pela primeira vez. “Nós trocamos as máquinas de fogo. Foi o primeiro show [com elas] e não estavam funcionando. Aí funcionou, na hora que eu menos esperava. O menino [que estava operando] não viu que eu estava lá”, relatou, mantendo o bom humor mesmo diante da situação.

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Raphael, foi assunto nas redes sociais após um acidente que ocorreu durante show da dupla. Durante a apresentação, ocorrida no último sábado (7), ele foi atingido no rosto pelos efeitos pirotécnicos do show e sofreu queimaduras. pic.twitter.com/GaHsDOqfog — BNews Natal (@BnewsNatal) June 9, 2025

Apesar das queimaduras, Léo optou por continuar o show, que foi considerado um recorde de público na cidade. Ele contou com o apoio da equipe de bombeiros presente no evento e recebeu atendimento imediato. “Tinha bombeiro lá na festa. Eles ficaram passando uma aguinha, [na verdade] não sei o que eles passaram na [minha] cara. O contratante tinha uma pomada de queimadura no carro e me deu”, explicou o cantor.

Mesmo com o susto, Léo garantiu que a agenda de shows da dupla não será afetada. Ele assegurou que continuará com as apresentações programadas e agradeceu o apoio dos fãs e profissionais que o ajudaram no momento do incidente.

