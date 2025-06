Ex-namorada de Diddy disse que não era 'atriz pornô' ou 'animal' em mensagem

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - A ex-namorada de Sean "Diddy" Combs entre 2021 e 2024, leu durante o julgamento do rapper e empresário da música, nesta segunda-feira (9), uma série de mensagens de texto trocadas com ele.

A mulher, que testemunhou sob o pseudônimo "Jane", afirma que Diddy a forçou a ter relações sexuais com michês em festas eróticas regadas de drogas.

Jane diz que se apaixonou por Diddy em janeiro de 2021. Em maio do mesmo ano, ele introduziu-a às suas fantasias sexuais e ela afirma que, após isso, ter relações sexuais com outros homens virou 90% do tempo que passavam juntos.

Nas mensagens, ela disse que se sentia "obrigada" a "performar" para ele, por "medo de perder seu teto", já que ele pagava seu aluguel em Los Angeles.

"Eu não quero ser usada e trancada em um quarto para atuar e satisfazer suas fantasias, estou começando a perceber o que isso realmente é", ela escreveu em setembro de 2023. "Meu coração está realmente nisso e está se partindo. Não quero mais desempenhar esse papel na sua vida."

Em uma viagem a Nova York, na qual Diddy disse que iriam sair e fazer compras, ela supostamente passou a maior parte do tempo em um quarto de hotel, tendo relações sexuais com outros homens.

"Eu não sou uma atriz pornô. Não sou um animal", disse, após a viagem. "Foram três anos tendo que transar com estranhos. Estou cansada."

Jane e Diddy então terminaram o relacionamento. "Nada te satisfaz. Você sempre me pressiona a fazer mais e mais", escreveu a mulher.

Namorada do rapper de 2007 a 2018, Cassie Ventura também testemunhou que Diddy usava violência e chantagem para fazê-la participar de "freak-offs".

Diddy, preso por tráfico sexual, extorsão e agressão sexual, se declara inocente de todas as acusações.