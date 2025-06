Atrizes de versão nacional de 'Dreamgirls' veem suas próprias histórias retratadas no musical

© Getty Images

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Considerado um dos maiores sucessos da Broadway, o musical "Dreamgirls" chega ao Brasil pela primeira vez no fim de julho. A peça retrata a ascensão de um grupo de cantoras afro-americanas nos Estados Unidos dos anos 1960, contando a história do trio The Dreams, formado por Effie White, Deena Jones e Lorrell Robinson. As três começaram suas carreiras participando de concursos, recebendo vários "nãos" e sonhando com os palcos.

Qualquer semelhança não é mera coincidência em relação às trajetórias de duas das três protagonistas do espetáculo. Letícia Soares (Effie White), e Laura Castro (Deena Jones), revivem muitas experiências pessoais no palco. "'Dreamgirls' fala do protagonismo negro, da força da mulher, das lutas de quem quer viver da arte e de que todos os sonhos são possíveis", diz Laura, que desde pequena sabia que queria ser atriz.

Laura e Letícia hoje fazem carreira no teatro, mas chegar a este ponto não foi fácil. Ex-participante do The Voice Kids, da Globo -ela fez parte do time de Ivete Sangalo em 2017-, Laura tem no currículo outros musicais, mas este era o mais aguardado.

"Há muitos anos circula no meio que 'Dreamgirls' teria uma versão brasileira, e eu me imaginei atuando nele. Sonhei muito e até vi o filme várias vezes para me alimentar dessa vontade. Quando soube das audições, fui atrás e deu certo", conta Laura, que interpreta Deena, personagem vivida por Beyoncé no filme do diretor Bill Condon, lançado em 2006.

"Olha que responsabilidade! (risos). Estou com aquela expectativa, e até um 'medinho bom', aquele que te faz querer ensaiar, se preparar melhor... Beyoncé foi a Deena e agora ela é minha, quero trazer essa personagem para mim", diz.

Formada em Serviço Social e ex-funcionária pública da prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, Letícia Soares também tem seu nome atrelado aos musicais. "O Rei Leão", "Mudança de Hábito", "We Will Rock You", "Les Misérables", "A Pequena Sereia", "Rent", "A Cor Púrpura" e "Marrom, o Musical" são alguns dos espetáculos em que atuou ao longo de 12 anos de carreira.

Convidada pela produção para interpretar Effie, a atriz se sente honrada com a personagem."Temos personalidades bem parecidas. Me vejo em muitas situações, e quando isso acontece é uma delícia, é uma energia que te faz defender a personagem com toda a sua força", diz Letícia.

Um pouco ansiosa para estrear o musical, que estreia em São Paulo no dia 31 de julho, a mãe de Benício, 8, relembra um pouco da sua trajetória. "Atuar e ainda mais em um musical era algo muito distante para mim. Mas, dentro de mim era algo que eu sabia que, não sei como, era possível. Demorei para fazer aula de canto, demorei para fazer um curso de teatro, mas fui fazendo os caminhos, meio que tentando preencher as lacunas. E ainda sigo tentando preencher", conta.

A produção ainda tem no elenco Samantha Schmütz (Lorell Robinson),Toni Garrido (Curtis Taylor Jr.) e Reynaldo Machado (Jimmy Early).