Maraisa anuncia casamento com Fernando Mocó e surpreende fãs

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, anunciou que se casou com o empresário Fernando Mocó, com quem vive um relacionamento de idas e vindas desde julho de 2023. A própria cantora revelou a novidade em um vídeo feito nos bastidores de um show, surpreendendo os fãs. "Gente, vocês não sabem, eu já casei e ninguém soube. Casei, vocês perderam", disse Maraisa, sorrindo.

No vídeo, a sertaneja ainda aparece segurando um boneco de Santo Antônio -o tradicional Santo Casamenteiro- o que aumentou ainda mais a curiosidade do público. A suposta oficialização da união rapidamente repercutiu nas redes, dividindo opiniões entre fãs.

"Maraisa!!! Como assim? Quer matar seus fãs do coração?", brincou uma seguidora. "Ela está brincando", apostou outra. "Por essa ninguém esperava", comentou uma terceira. "Eles compraram uma casa juntos! Isso explica o casamento", disse a internauta que ainda desejou sorte aos pombinhos.

Maraisa e Fernando estão juntos há cerca de dois anos, mas passaram por algumas separações ao longo do tempo -inclusive quando já tinham data marcada para o casamento. O último rompimento aconteceu em fevereiro deste ano, mas eles reataram cerca de 20 dias depois.

Empresário, Fernando Mocó tem um filho de oito anos e é dono de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, além de comandar uma distribuidora de peças automotivas.

