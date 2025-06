Ana Hickmann se pronuncia após acusação de ex-funcionária sobre dívida trabalhista

© <p>AgNews</p>

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após ser acusada publicamente por uma ex-funcionária de não ter pago valores trabalhistas, Ana Hickmann, 44, decidiu se manifestar. Nesta segunda-feira (9), a apresentadora negou qualquer pendência financeira com Cláudia Helena dos Santos, que trabalhou por 18 anos como sua agente.

Cláudia Helena afirmou, por meio do Instagram, neste domingo (8), que estava deixando o apartamento onde morava por não ter condições de arcar com os custos. Em um desabafo, explicou que ainda não recebeu pelos dias trabalhados nem a rescisão contratual com Ana Hickmann. "A Ana ainda me tirou o direito de continuar minha vida profissional, com todas as calúnias, mentiras e acusações indevidas que ela faz a meu respeito", queixou-se.

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a defesa da apresentadora da Record afirmou que não há qualquer débito com a ex-agente, já que o processo foi julgado improcedente. O comunicado também informa que Cláudia "está sendo investigada e processada, civil e criminalmente, por danos causados e falsificação de assinaturas em contratos negociados por Alexandre Correa".

Os advogados de Cláudia Helena, no entanto, rebateram horas depois a informação e confirmaram o ingresso de uma ação trabalhista contra as empresas da apresentadora. Eles reforçaram que o recurso tramita em segredo de Justiça. A defesa da ex-empresária ainda afirmou em uma rede social que o processo segue em curso. "O processo aguarda julgamento de um agravo no Tribunal Superior do Trabalho; logo, não se pode afirmar que foi julgado improcedente".

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em novembro de 2023, após a apresentadora acusar o empresário de agressão física. O caso teve grande repercussão nacional. Eles se casaram em 1998, sob o regime de comunhão parcial de bens, e mantiveram a vida em comum por mais de vinte e cinco anos, formando um patrimônio composto por sete empresas, oito imóveis e dois veículos.