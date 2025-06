Justin Baldoni sofre derrota pesada em batalha contra Blake Lively

© Getty Images

Os advogados de Blake Lively declararam "vitória" após o tribunal arquivar o processo movido por Justin Baldoni contra a atriz, no qual ele exigia uma indenização de 400 milhões de dólares.

Em um comunicado, a equipe de defesa da atriz afirmou que o processo de Baldoni não passava de uma "farsa".

Segundo o juiz, a defesa de Justin Baldoni não apresentou provas suficientes de que as pessoas envolvidas (Lively e Reynolds) estariam mentindo — fator essencial para dar continuidade ao processo.

Vale lembrar que Justin Baldoni acusou Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds, de extorsão e difamação. O jornal The New York Times — que publicou a reportagem em que se dizia que Baldoni havia assediado sexualmente Blake — também foi citado no processo.

No caso do jornal, o juiz considerou que a matéria — que incluía e-mails de Baldoni como prova — foi construída de forma justa, sem apresentar qualquer motivo para favorecer a versão dos acontecimentos dada pela atriz.

Blake Lively acusou Justin Baldoni de assédio sexual e de criar um ambiente tóxico durante as filmagens de Isso Acaba Aqui.

