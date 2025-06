Cantor Conner Smith atropela e mata mulher de 77 anos

© Getty Images

O cantor country Conner Smith atropelou uma mulher de 77 anos, Dorothy Dobbins, no último fim de semana.

Segundo a revista People, que citou um comunicado das autoridades de Nashville, Dorothy Dobbins estava atravessando a rua (em uma faixa de pedestres sinalizada) quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo artista, um Chevrolet Silverado.

De acordo com as autoridades, a vítima morava nas proximidades do local e foi levada para uma unidade de saúde, onde acabou falecendo.

"O fator que contribuiu para o acidente parece ter sido o fato de Smith não ter dado preferência à pedestre", diz o comunicado citado pela revista.

Uma investigação sobre o acidente está em andamento e, até o momento, Conner Smith não foi formalmente acusado de nenhum crime.

Em nota à People, o advogado do cantor confirmou que ele esteve "envolvido em um acidente de carro que, tragicamente, resultou na perda de uma vida". Ele acrescentou que "o coração de Conner está com a família da Sra. Dobbins neste momento incrivelmente difícil" e destacou que o cantor "continua cooperando plenamente com a investigação em curso".

