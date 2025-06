Filho do cantor Luciano muda estilo de vida e elimina 17 kg em 5 meses

© Reprodução

O influenciador digital Nathan Camargo, de 30 anos, filho do cantor sertanejo Luciano Camargo com Marianna Costa, compartilhou nas redes sociais que perdeu 17 quilos entre janeiro e junho deste ano. Em publicação no Instagram, ele contou que decidiu adotar hábitos mais saudáveis após chegar aos 103 kg e apresentar 38% de gordura corporal. "No dia 18 de janeiro, dei o primeiro passo para mudar o quadro em que me encontrava. Eu estava com 103 kg e 38% de gordura corporal, insatisfeito, cansado e decidido a mudar", afirmou.

Segundo Nathan, a luta contra o peso não é novidade. Ele já havia perdido peso outras vezes, mas contou que os métodos anteriores eram extremos e não sustentáveis. "Para quem me segue aqui há mais tempo, sabe que essa guerra com a balança tenho há muito tempo, então já perdi várias vezes de 10 kg a 15 kg, porém, os métodos eram sempre radicais. Dessa vez, resolvi fazer de forma diferente, para que minha mente se adequasse e eu não tomasse o efeito rebote", explicou.

Durante o processo, Nathan passou a treinar na academia BASIC e foi acompanhado por uma nutróloga. Ele contou que treinava seis vezes por semana e destacou a importância do apoio profissional. "Comecei a treinar na BASIC, uma academia que é simplesmente fora da curva [...]. Treinei de segunda a sábado, sem desculpas. Mas a mudança de verdade também precisa de orientação profissional. Tive o privilégio de ser acompanhado pela Dra. Júlia, nutróloga incrível, que me guiou com competência, cuidado e excelência em cada etapa", relatou.

No dia 8 de junho, Nathan informou que atingiu 86 kg e 21,5% de gordura corporal. Ele agradeceu à equipe que o apoiou e à esposa, a influenciadora Izabella Camargo. "Gratidão, BASIC. Gratidão, Dra. Júlia. Vocês foram fundamentais nessa virada de chave! [...] A Iza a todo momento me encheu de autoestima e me fez sentir muito amado. Você me faz querer evoluir e ser melhor todos os dias. Obrigado por tudo, minha vida", escreveu. Nathan é casado com Izabella desde 2021.

