Jon Vlogs pode pegar até 8 anos de prisão na Croácia; entenda

O influenciador brasileiro Jon Vlogs foi detido em Hvar, na Croácia, após se envolver em uma confusão em uma boate. Segundo a polícia local, o criador de conteúdo agrediu um policial durante a tentativa de conter um tumulto no estabelecimento Pink Champagne. A pena para esse tipo de agressão no país pode variar de 1 a 8 anos de prisão.

De acordo com o site Splash, do UOL, a polícia informou que “quatro estrangeiros atiraram copos e tiraram as camisas” dentro da boate, que fica próxima a uma delegacia. Eles foram convidados a deixar o local, mas iniciaram uma briga com os seguranças. Durante a confusão, Jon Vlogs teria desferido um soco no olho de um policial que tentava intervir.

O influenciador foi submetido ao teste de alcoolemia, que apontou concentração de 1,04 g/kg de álcool no sangue. Ele foi autuado por três infrações previstas na Lei de Delitos contra a Ordem e a Paz Públicas e recebeu uma multa. A polícia não confirmou se ele permanece detido ou se já foi liberado, e sua equipe ainda não se manifestou oficialmente.

Além de Jon Vlogs, dois amigos que o acompanhavam também foram autuados. O portal croata Slobodna Dalmacija informou que o caso pode ser enquadrado como coerção contra uma autoridade, o que reforça a possibilidade de uma pena de prisão de até 8 anos para o influenciador.

