Preta Gil inicia tratamento experimental contra câncer nos EUA

Preta Gil começou oficialmente uma nova etapa em seu tratamento contra o câncer nesta terça-feira (10). Nos Estados Unidos há quase um mês, a cantora foi aprovada para participar de um programa experimental de tratamento. Antes disso, passou por exames e consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, instituições reconhecidas mundialmente na área de oncologia.

A cantora chegou aos Estados Unidos no dia 12 de maio, acompanhada de amigos, após esgotar as opções de tratamento no Brasil. Em março, durante participação no programa Domingão com Huck, ela explicou que a quimioterapia realizada no Brasil não trouxe os resultados esperados, o que motivou a busca por alternativas internacionais, incluindo estudos e medicamentos ainda não disponíveis no país.

Em dezembro do ano passado, Preta passou por uma cirurgia de 21 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento incluiu a remoção de parte do sistema digestivo e linfático, retirada de seis tumores, peritonectomia e quimioterapia intraperitoneal. Após quase dois meses internada, a artista recebeu alta em fevereiro e participou do Carnaval em Salvador. No entanto, precisou ser internada novamente por conta de uma infecção urinária.

Em suas redes sociais, Preta tem compartilhado atualizações sobre sua saúde e agradecido o apoio que recebe. “Vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, disse recentemente. A cantora segue otimista em relação à nova etapa de sua jornada de recuperação.

