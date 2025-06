Juiz nega anulação de julgamento de Diddy após discrepância em depoimento

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz que cuida do julgamento do Sean "Diddy" Combs negou, nesta terça-feira (10), um pedido da defesa do rapper de anular o processo, que já entra em sua quarta semana, após os advogados apontaram discrepâncias em um depoimento da ex-namorada do músico, Cassie Ventura, apresentado pela promotoria.

O rapper e empresário da música foi preso em setembro de 2024 por tráfico sexual, extorsão e outros crimes. Ele se declara inocente de todas as acusações.

A defesa protocolou a moção após apontar falha no depoimento de Ventura, com quem Diddy teve um relacionamento de 2007 a 2018. Ela testemunhou que viu o ex-namorado suspender sua amiga, Bryana Bongolan, sobre a borda de uma sacado no 17º andar de um prédio em Los Angeles.

Uma mensagem de texto entre Ventura e uma ex-funcionária do rapper contradiz isso. "Acabei de descobrir uma coisa louca", escreveu ela por volta da época que o incidente teria ocorrido.

A representação de Diddy então protocolou um pedido para anular o julgamento, alegando que os promotores apresentaram depoimentos que sabiam ou deveriam saber que eram falsos. Também criticaram fotos, com os ferimentos de Bongolan, cujos metadados -as informações ocultas de um arquivo digital, incluindo autoria e data- indicam que foram tiradas quando Diddy não estava em Los Angeles.