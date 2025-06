Tesouro do papai, comemora Poze do Rodo após reaver R$ 3 milhões em joias apreendidas

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Poze do Rodo, 26, comemorou com os fãs a devolução de itens pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (9). O cantor gravou um vídeo horas depois mostrando as peças, avaliadas em cerca de R$ 3 milhões, que estavam sob custódia do Estado desde sua prisão no final de maio.

O cantor ficou preso por cinco dias, suspeito de apologia ao crime e de envolvimento com uma das facções que controlam o tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Poze do Rodo celebrou o retorno dos objetos de luxo, guardados em uma bolsa vermelha, e exibiu no vídeo um cordão que ele já comentou ser de 18 quilates de ouro com diamantes.

"Fala, minha tropinha. Primeira notícia maravilhosa acabou de chegar: os ouros do papai chegaram. Dessa vez, tudo certinho, sem faltar nada. Mandaram os meus ouros. Muito obrigado, tá? É o que eu falo para vocês: acordou, faz uma oração e pede para o papai do céu dar um dia, uma semana, uma notícia maravilhosa", começou Poze.

O rapper continuou agradecendo a devolução das joias apreendidas pela polícia: "O tesouro do papai voltou. É meu, é meu -e o que é seu, é seu. Tomara que o papai do céu nos permita viver em paz com meus ouros. Não é para esperar um ou dois meses e levar tudo de novo. Deixa o papai em paz, mano. Papai não faz nada de mal, não, mano. Papai só quer viver tranquilo."

Ele ainda ressaltou que leva uma vida boa. "Castelo criado, família linda, tenho meus pertences que é o que eu amo: ouro e tenho meus carros. Deixa eu viver, mano. Eu não entro no caminho de ninguém. Agora, se pisar no meu quadrado, eu vou ter que "pa". Eu não vou recuar, com todo respeito. Peço que me deixem em paz, eu mereço", acrescentou.

Para finalizar, MC Poze pediu ainda a devolução de seus celulares: "Os ouros chegaram e só faltam os celulares que estão lá. São muitos e estou cansado de comprar novo. Tem que pegar para perícia? Ok, mas devolve... Com todo respeito, só falta devolver o resto das paradas que são os celulares, os tablets e meus computadores para jogar meu CS", comentou.

