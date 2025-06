Taylor Swift consegue ordem judicial contra homem que afirma ter um filho com ela

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift conseguiu na Justiça uma ordem de restrição temporária contra um homem que vem a perseguindo há quase um ano. As informações são da revista People.

A decisão foi emitida por um tribunal de Los Angeles, após a cantora alegar que o indivíduo em questão, Brian Jason Wagner, 45, fez uma série de tentativas de contato presencial, incluindo invasões à sua propriedade, além de propagar falsas alegações de que teria um relacionamento amoroso com ela e até um filho em comum.

De acordo com documentos do processo, Wagner viajou repetidas vezes do Colorado até a casa da artista na Califórnia entre julho de 2024 e maio de 2025. Em sua petição, Swift detalha que foi informada de comportamentos considerados preocupantes por parte do homem, incluindo a crença de que ele morava com a cantora.

"Ele afirmou que temos um relacionamento, que eu sou mãe do filho dele e que precisava me encontrar pessoalmente. Tudo isso é completamente falso e desconectado da realidade", escreveu.

Além das declarações delirantes, o homem também teria tentado entrar à força na residência da artista. A corte determinou que ele deve manter uma distância mínima de 100 jardas (cerca de 91 metros) de Taylor, e uma audiência está marcada para o próximo dia 30 de junho, quando poderá ser concedida uma ordem de restrição permanente.

Esse não é um episódio isolado na vida de Swift, que já foi alvo de outros casos semelhantes ao longo de sua carreira. Ao menos seis pessoas já foram condenadas por perseguição à cantora. Um dos casos mais graves ocorreu em 2020, quando um homem bateu o carro no prédio onde ela morava e tentou invadir o local.

