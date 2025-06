Aos 74 anos, Claudia Alencar posta foto de biquíni e revela segredo

© Reprodução / Instagram

A atriz Claudia Alencar, de 74 anos, começou a semana compartilhando cliques de biquíni que encantaram seus seguidores nas redes sociais. A artista, que superou sérios problemas de saúde nos últimos anos, como uma infecção bacteriana que a deixou cinco dias em coma e uma delicada cirurgia na coluna, revelou estar feliz com o carinho dos fãs. "Eles são uma verdadeira alegria! É uma chuva de carinho", disse em entrevista. Agora recuperada, Claudia mantém uma rotina que equilibra trabalho, família e lazer.

Dedicada à boa forma física, a atriz segue uma rotina de exercícios que pratica desde a adolescência. "Faço musculação, ioga e esteira de segunda a sexta. Exercito também a mente lendo, escrevendo e pintando. A vida é para ser desfrutada", afirmou. Claudia, que está longe das novelas desde Rocky Story (2017), tem planos de retornar aos palcos e à televisão. "Estou captando patrocínio para a peça Camaradas e adoraria voltar a fazer novela com Aguinaldo Silva", revelou.

Prestando a completar 75 anos, Claudia reflete sobre o envelhecimento de maneira otimista. "Não me sinto com os 74 anos da geração anterior. Cada dia aprendo algo novo e penso em viver, aprender e me doar", comentou. A atriz também celebrou estar solteira, destacando o momento de autodescoberta. "Agora estou me namorando, é uma delícia!", disse. Sobre seus desejos para o futuro, enfatizou a importância de um país com menos desigualdades. "Quero um país sem pobreza, com acesso à educação e saúde para todos. Viva a democracia!"

Claudia destaca que sua saúde está perfeita após os desafios enfrentados. "Estou ótima e muito feliz. Venci a bactéria e dei um chega para lá nela", brincou. A atriz segue dedicada a seus projetos e busca aproveitar ao máximo cada etapa da vida. "A minha geração quebrou tabus e continua quebrando. A vida é para ser desvendada e desfrutada", concluiu.

Leia Também: Morre Brian Wilson, vocalista e fundador do The Beach Boys