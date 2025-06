Brad Pitt corta relações com dois filhos e deixa Angelina Jolie revoltada

© <p>Getty Images</p>

A relação de Brad Pitt com os filhos continua marcada por conflitos e distanciamento, segundo fontes próximas à família. Recentemente, Pax, de 21 anos, foi flagrado por paparazzi bêbado em Hollywood, mas o ator não demonstrou preocupação com as atitudes do filho. "Brad considera seu relacionamento com Pax irreparável", revelou uma fonte ao Daily Mail. O ator também enfrenta desafios em suas relações com outros filhos após a separação de Angelina Jolie, finalizada em 2024.

Os conflitos de Pitt com Maddox, de 23 anos, e Pax são mais intensos. Maddox chegou a criticar publicamente o pai em uma carta de Dia dos Pais, acusando-o de ser "uma pessoa terrível e desprezível" e responsabilizando-o por tornar a vida da família difícil. O relacionamento com Maddox começou a se deteriorar em 2016, após uma briga física entre os dois, que teria sido um dos motivos para o fim do casamento de Jolie e Pitt. Outros filhos, como Shiloh, de 19 anos, mudaram oficialmente seus sobrenomes, enquanto Zahara, Vivienne e Knox optaram por manter o nome do pai apenas de forma não oficial.

Brad Pitt atribui o distanciamento ao que chama de alienação parental praticada por Angelina Jolie. "Eles agora têm idade suficiente para fazer suas próprias escolhas, e, se essas escolhas incluem drama, a culpa é deles", afirmou uma fonte próxima ao ator, que acredita que o comportamento dos filhos reflete a influência de Jolie. Pitt teria esperança de reatar a relação com os outros quatro filhos, mas se mantém afastado de Maddox e Pax.

Uma fonte próxima a Jolie rebateu as acusações, afirmando que Pitt deveria assumir a responsabilidade por suas ações. "O relacionamento fraturado com os filhos é resultado direto de como ele os tratou. Se quiser reconstruir esses laços, ele precisa reconhecer seus erros e se redimir", disse. Enquanto isso, a distância entre Pitt e os filhos parece crescer, com ambos os lados atribuindo a responsabilidade ao outro.

