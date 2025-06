Brian Wilson, fundador da banda Beach Boys, morre aos 82 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brian Wilson, líder e cofundador da banda Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família do músico nas redes sociais.

"Estamos de coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento. Nossa família está de luto. Sabemos que compartilhamos nosso luto com o mundo", afirma a publicação.

A causa da morte não foi divulgada. Brian Wilson foi diagnosticado com um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência no início de 2024. Em maio do ano passado, ele foi colocado sob tutela legal após se tornar "incapaz de cuidar de si mesmo".

WILSON FOI ÍCONE DO POP ROCK E INSPIROU OS BEATLES

Beach Boys foi a banda mais popular dos EUA e estourou nos anos 60. Formado por irmãos, primos e um amigo, o grupo emplacou dezenas de sucessos nas paradas musicais, como "Wouldn't It Be Nice", "Kokomo", "God Only Knows" e "Good Vibrations".

O grupo fez sucesso com seu som jovem, californiano e psicodélico, marcado por harmonias vocais angelicais. Parcialmente surdo desde a infância, Brian se mostrou um talentoso compositor, produtor e instrumentista e foi o "gênio" por trás dos hits da banda. Ele também foi produtor de outros artistas como Donna Loren, Jan and Dean e The Castellas.

O álbum "Pet Sounds", lançado em 1966, é considerado um dos melhores e mais influentes de todos os tempos. Conceitual e repleto de sons inusitados, como buzinas de carro, trens e sinos de bicicleta, inspirou a criação de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", lançado pelos Beatles no ano seguinte.

O talento de Brian Wilson foi por vezes ofuscado pelos problemas de saúde mental que o atormentaram durante toda a sua vida adulta. Em 1964, sofreu um colapso nervoso durante uma turnê, o que o obrigou a se concentrar nas gravações, e que acabou por gerar um período de extrema criatividade que resultou no próprio álbum "Pet Sounds". Quatro anos depois, foi internado em um hospital psiquiátrico.

O uso de drogas e álcool por Wilson foi acompanhado de períodos de depressão e alucinações auditivas. Ele também sofria de transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar, segundo um biógrafo.

"Tenho pavor das vozes depreciativas que ouço. Elas dizem coisas como: 'Você vai morrer em breve', e eu tenho que lidar com esses pensamentos negativos. Mas não é tão ruim quanto costumava ser. Quando estou no palco, tento combater as vozes cantando bem alto. Quando não estou no palco, toco meus instrumentos o dia todo, fazendo música para as pessoas. Além disso, beijo minha esposa e meus filhos", disse Wilson à revista Ability, em 2006.