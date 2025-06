'Vale Tudo' bate recorde de audiência com chegada de novos personagens

© Estevam Avellar/Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O capítulo desta terça-feira (10) da novela "Vale Tudo" (Globo) bateu recorde de audiência.

O remake de "Vale Tudo" entrou na sua 11ª semana de exibição com crescimento de audiência. O capítulo desta terça apresentou Ana Clara (Samantha Jones), personagem ligada a um segredo guardado por Odete Roitman (Debora Bloch), e Walter (Leandro Lima), novo interesse amoroso da vilã.

O capítulo também mostrou a determinação de Maria de Fátima (Bella Campos) para conseguir conquistar Afonso (Humberto Carrão) de vez. A novela ainda foi marcada por uma participação de Samuel Rosa cantando no sarau organizado por Celina (Malu Galli).

"Vale Tudo" teve sua maior audiência desde a estreia em São Paulo, com 25 pontos de audiência e 38% de participação. No Rio de Janeiro, a novela alcançou 30 pontos com 43% de participação.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.