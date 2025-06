Saiba quem é quem em 'Guerreiros do Sol', nova novela original do Globoplay

© <p> TV Globo/Estevam Avellar</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceira novela original do Globoplay, "Guerreiros do Sol" estreia nesta quarta-feira (11) na plataforma e também no Globoplay Novelas, que substituiu o canal Viva. No streaming, serão disponibilizados cinco capítulos por semana, que também irão ao ar de segunda a sexta, às 22h40, no canal da TV paga.

A trama, que se passa entre as décadas de 1920 e 1930, é centrada em Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se apaixonam e que enfrentarão diversas provações para ficar juntos. Ao longo dos capítulos, eles se tornam temidos cangaceiros.

No elenco, estão nomes como Irandhir Santos (Arduíno), José de Abreu (Coronel Elói), Alexandre Nero (Miguel Inácio), Alinne Moraes (Jânia), Alice Carvalho (Otília), Daniel de Oliveira (Idálio), Nathalia Dill (Valiana), Theresa Fonseca (Adelzira), Larissa Bocchino (Ivonete), Marcélia Catarxo (Dona Generosa) e Luiz Carlos Vasconcelos (Bosco).

A história, criada por George Moura e Sergio Goldenberg, é livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita. O roteiro foi escrito por eles em colaboração com Claudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa. Autor de um livro homônimo, Frederico Pernambucano foi consultor de pesquisa e conteúdo.

A novela, desenvolvida pelas Estúdios Globo, tem direção artística de Rogério Gomes e teve cenas dirigidas por João Gomes e Thomaz Cividanes. A produção é de Juliana Castro e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

QUEM É QUEM EM 'GUERREIROS DO SOL'

Rosa (Isadora Cruz) - Segunda filha de Seu Neném (Cláudio Jaborandy) e Dona Berenice (Augusta Ferraz), sempre foi a mais bonita e graciosa da prole. Tem a curiosidade pela vida e a vontade de ganhar o mundo mal disfarçadas no desassossego dos olhos. Preocupado com o futuro de Rosa, o pai fica muito satisfeito com o casamento dela com o coronel Elói Bandeira (José de Abreu), um viúvo décadas mais velho. No casamento, Rosa encontra o conforto, a companhia de um homem devotado a ela, disposto a lhe ensinar novas coisas, mas lhe falta amor - esse ela só vai encontrar, no início de forma platônica, em Josué (Thomás Aquino).

Josué (Thomás Aquino) - Segundo mais velho entre cinco irmãos, Josué cresceu numa vida sem riquezas, mas também sem passar necessidades, em uma família amorosa e unida. A chegada da vida adulta, no entanto, trouxe embates com uma família poderosa da região: os Bandeira, do Coronel Elói. No início, tenta tratar as desavenças com conversas amigáveis. Mas logo, sem que o pai saiba, se arma com espingardas e punhal junto com os irmãos para se defender. O que parecia uma disputa motivada por ambição e inveja entre os Alencar e os Bandeira, muda a vida de Josué e de toda a família Alencar para sempre.

Arduíno (Irandhir Santos) - Primogênito dos Alencar, Arduíno (Irandhir Santos) sempre rivalizou com Josué. Mentiroso, dissimulado, competitivo, com mania de grandeza, desatento e papagueador, assim é ele na vida. Arduíno, como Josué (Thomás Aquino), ajuda o pai no trabalho, tanto na roça quanto no transporte de cargas com uma tropa de burros. Quando explode a rivalidade com os Bandeira, os irmãos são aceitos no bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero). Mais uma vez, Arduíno se vê superado pelo irmão na preferência do líder do bando. Amargando raiva e rancor, Arduíno muda de lado e vira o maior inimigo do irmão Josué.

Crispino/Milagre (Ítalo Martins) - Irmão de Josué (Thomás Aquino), um ano mais novo. Admira e respeita Josué, mas nem tanto o irmão mais velho, Arduíno (Irandhir Santos). Valente e bom de briga, sabe se impor sem fazer alarde e se revela um cangaceiro ponderado, excelente estrategista, além de administrar as vaidades e diferenças no bando. Impetuoso, sem ser cruel, é crítico das brutalidades e brigas desnecessárias, quase sempre promovidas por Arduíno. No trato com os amigos e poderosos, é hábil e objetivo.

Sabiá (Vítor Sampaio) - Segundo mais novo entre os irmãos Alencar, dono de extraordinário carisma, Sabiá (Vitor Sampaio) foi sempre o mais espevitado e engraçado da família. É capaz de fazer anedota com tudo: a seca, o pasto queimado, as desavenças com os vizinhos da família Bandeira. E ainda é bom no improviso dos versos, um cordelista em flor. Imita quase à perfeição qualquer pássaro: Pintassilgo, Carcará, Arara Azul, Assum Preto, a ponto de a própria mãe esquecer seu nome de batismo e só chamar o filho de Sabiá. Com a mira e a língua afiadas, vai ficar ao lado de Josué (Thomás Aquino) em todas as ações do bando.

Otília (Alice Carvalho) - Otília é mais velha, mais doce e mais insegura que a irmã Rosa (Isadora Cruz). Mesmo com as diferenças entre elas, as duas são cúmplices e confidentes de todos os segredos. Quando a mãe pede que ela vá morar com Rosa, já casada com o Coronel Elói (José de Abreu), Otília passa a viver uma nova vida. Simpática e pacífica, ela logo fica muito amiga de Jânia (Alinne Moraes), esposa de Idálio (Daniel de Oliveira) e nora de Elói.

Coronel Elói (José de Abreu) - Coronel rico e cheio de terras. Casa-se em segundas núpcias com a jovem e bela Rosa (Isadora Cruz), décadas mais nova. Poderoso e amigo da polícia, Elói (José de Abreu) é desses que se impõe à bala e afasta do caminho qualquer concorrente, por menor que seja. Uma briga entre os jagunços de Elói e Josué é o estopim de uma guerra selvagem e a eterna justificativa para a permanência dos irmãos Alencar entrarem e viverem no cangaço.

Idálio (Daniel de Oliveira) - Filho único de Elói (José de Abreu), Idálio Bandeira (Daniel de Oliveira) é o típico herdeiro de coronel que não faz nada da vida, só esperando a morte do pai para assumir os negócios. Disfarça percorrendo diariamente as terras para humilhar os funcionários e reclamar de serviços malfeitos. É casado com Jânia (Alinne Moraes), herdeira de outro coronel, mulher ilustrada que sabe ler e já viajou para fora do Sertão. Vizinho e amigo de infância de Josué (Thomás Aquino), Idálio vai se desentender com ele e se manter leal ao pai na guerra entre as famílias Bandeira e Alencar.

Jânia (Alinne Moraes) - Jânia (Alinne Moraes) estudou na capital, é pouco religiosa, mas bastante ambiciosa e preparada. Chegou a sonhar que seria a sucessora do pai na administração das propriedades dele, mas a ela foi arranjado um casamento de interesses com Idálio (Daniel de Oliveira). Logo nos primeiros dias, descobre que o marido é um incômodo com o qual precisa aprender a conviver, e dá um jeito de tornar o fardo mais suportável, resistindo aos seus desmandos. A grande biblioteca do sogro, Coronel Elói (José de Abreu), herança da falecida sogra que, como ela, havia conhecido uma realidade mais polida, serve de consolo para a solidão.

Miguel Ignácio (Alexandre Nero) - Cangaceiro poderoso e respeitado, Miguel Ignácio (Alexandre Nero) é uma espécie de preceptor de Josué (Thomás Aquino), ensinando a ele os códigos e as táticas mais importantes do cangaço, tanto para atacar, quanto para sobreviver. Vivido, sagaz e cheio de cicatrizes que considera os troféus das lutas que venceu, Miguel Ignácio reconhece em Josué as qualidades de um novo líder.

Seu Neném (Cláudio Jaborandy) - Pai de Rosa (Isadora Cruz) e Otília (Alice Carvalho), forjado pelas adversidades do Sertão, mora com a esposa e as duas filhas no meio do nada, em uma casa austera, tendo apenas uma rede para descansar o corpo moído quando a noite chega. Trabalha no roçado de sol a sol e tem uma pequena criação de bode. Quando o Coronel Elói (José de Abreu) se interessa por Rosa (Isadora Cruz), sua segunda filha, Seu Neném imagina estar oferecendo a ela a sorte grande.

Dona Berenice (Augusta Ferraz) - Mãe de Rosa (Isadora Cruz) e Otília (Alice Carvalho), de família muito pobre, ainda adolescente Berenice se casa e logo se muda com Seu Neném (Cláudio Jaborandy) para uma roça distante. Mãe dedicada, é muito ligada às filhas. Mesmo sem estudo, é prendada e muito hábil na arte de fazer renda.

Dona Generosa (Marcélia Cartaxo) - Mãe de Josué Alencar (Thomás Aquino), casada desde menina com Seu Ezequiel (Markus Conká), Dona Generosa (Marcélia Cartaxo) agradece aos céus por ter encontrado um homem que a respeita, que não bebe e que, mesmo pouco temente a Deus, ajuda a criar os filhos, Arduíno (Irandhir Santos), Josué (Thomás Aquino), Crispino/Milagre (Ítalo Martins), Sabiá (Vítor Sampaio) e Bida (Rodrigo Lélis), dentro das conformidades do caráter. Não admite que os rebentos passem fome, indo ela mesma pegar na enxada sempre que preciso. Muito religiosa, atribui tudo que a família Alencar conquista à fé.

Seu Ezequiel (Markus Conká) - Pai de Josué Alencar (Thomás Aquino), traz na pele as marcas de sol e do trabalho precoce. Planta e colhe desde que se conhece por gente. Trabalhador sem descanso, vive de uma tropa de burros que faz transporte de carga e da agricultura de subsistência.

Padre Bida (Rodrigo Lélis) - O mais ligado à mãe entre os irmãos Alencar, Bida (Rodrigo Lélis) frequentava novenas e procissões com Dona Generosa (Marcélia Cartaxo). Muito bonito, atrai a atenção das meninas de Jatobá de Cima, no Ceará, onde ele mora e faz sua formação de sacerdote, junto ao venerado Padre Enoque (Everaldo Pontes).

Fabiano (Marco França) - Fabiano (Marco França) nunca se casou, mas, ainda adolescente, tornou-se pai adotivo de Peixinho (Nicollas Paixão), e os dois se transformaram em melhores amigos. Simpático aos cangaceiros, sente um orgulho velado de ver o filho levando e trazendo recado deles sem despertar desconfiança da polícia, embora deseje um futuro diferente para ele. Depois de criar desavença com a polícia, precisa pedir abrigo ao bando.

Zé do Bode (Kelner Macêdo) - Pernambucano e alfabetizado, abandona a cavalaria para se juntar ao bando de Josué (Thomás Aquino). Por conta de sua experiência no exército, é exímio atirador e especialista em todos os tipos de arma. Homem forte do "Governador do Sertão", está sempre na linha de frente dos ataques. Zé do Bode (Kelner Macêdo) é o responsável por formar os novos quadros do bando. Desenvolve uma amizade mais do que profunda com Hildebrando Cheiroso (Rodrigo Garcia).

Gasolina (Ênio Cavalcante) - Lupércio (Ênio Cavalcante), conhecido desde pequeno como Gasolina, é forjado a ferro e fogo: pela polícia que o espanca, os desocupados que lhe ensinam os vícios e os criminosos para quem trabalha. Ainda muito jovem, fica diplomado em amargura e crueldade, ganha respeito e fama como bandido de aluguel. Exímio atirador, entra no grupo de cangaceiros a convite de Josué (Thomás Aquino). Feio de doer, veja o destino, conquista a mulher mais bonita do Sertão, Adelzira (Theresa Fonseca).

Adelzira (Theresa Fonseca) - Adelzira (Theresa Fonseca) é a filha mais nova de uma família remediada de Petrolina, Sertão de Pernambuco. Desde o nascimento a sua beleza chama atenção, mas ela segue discreta e ligada à família. Trabalha fazendo a narração das projeções dos filmes exibidos em praça pública. Até que conhece Gasolina (Ênio Cavalcante) num forró animado e segue com ele e o grupo de Josué (Thomás Aquino).

Pente Fino (Pedro Wagner) - De nome de batismo Hercílio Bezerra (Pedro Wagner), é filho de criação de um fazendeiro pernambucano, mas nunca morou na casa grande, seu lugar sempre foi o de funcionário, mais do que de integrante da família. Embora tenha algum estudo, passou a infância e a juventude dedicando-se a reparos e outros serviços da fazenda. Ao ler no jornal uma notícia sobre o novo ataque dos cangaceiros de Miguel Ignácio (Alexandre Nero), Hercílio decide largar tudo. Entusiasma-se com a vida em bando na caatinga e parte no meio da noite - depois de mapear onde ficam todos os bens da família de criação. Entrega o mapa com todas as informações aos cangaceiros, que vão usá-las num futuro ataque. Pente Fino agora sonha em comandar o bando.

Hildebrando Cheiroso (Rodrigo Garcia) - Exímio artesão, ninguém na região tem tanto talento quanto Hildebrando (Rodrigo Garcia) na confecção de chapéus de couro, botas, embornais, cartucheiras e tudo mais que exigir contornos originais e bordados caprichados. Quando conhece Josué (Thomás Aquino), trabalha vendendo seu artesanato. Passa dificuldades para sobreviver e, quando é abordado por dois cangaceiros do bando de Miguel Ignácio (Alexandre Nero), está passando fome e sede no meio do Sertão. Mesmo sem ser bom com armas, mas com o aval de Josué, Miguel Ignácio aceita Hildebrando no bando. Com experiência em cozinhar, passa a tratar da alimentação dos cangaceiros e é responsável pela criação e produção das roupas de couro de todos do bando, quando ganha o codinome de Cheiroso.

Petúnia (Larissa Goes) - De família católica, Petúnia (Larissa Goes) cresceu tímida e reservada. Na única vez em que foi a um bate-coxa na bodega de sua vizinha, Ivonete (Larissa Bocchino), caiu de amores pelo moço alto e bonito que lhe pediu a honra de uma contradança. Quando ele disse que se chamava Sabiá (Vitor Sampaio), ela respondeu, sem nem saber por quê: encantada, Petúnia. Já que passarinho e flor foram feitos um para o outro, Petúnia segue com Sabiá.

Bosco (Luiz Carlos Vasconcelos) - Racista e reacionário, só cumpre a lei quando lhe é conveniente. Financia, por debaixo dos panos, armas para a polícia e ajuda a formar a Força de Combate ao Cangaço.

Tatarana (Rafa Sieg) - Crescido solto feito bicho no Sertão, Tatarana (Rafa Sieg) aprendeu sozinho a descarnar tamanduá e a acertar uma águia em pleno voo, mas sempre por causa da fome. Vai dar na fazenda de Idálio Bandeira (Daniel Oliveira) em busca de algum trabalho temporário para poder comer. Cabra magro de se ver os ossos, de pele branca, mas sem medo nem de vivo nem de assombração, logo passa das lidas da terra a capanga do patrão.

Valiana (Nathalia Dill) - Bonita, formosa e prendada, Valiana (Nathalia Dill) se casa com o Delegado Novaes (Gustavo Machado) para quitar uma dívida de jogo do pai. A descoberta de um câncer no seio se deu alguns anos depois. Depois de ficar viúva, ela se engraça por Arduíno (Irandhir Santos), que finge ser o marido que ela merecia ter de verdade. Mas, aos poucos, a amizade com Jânia (Alinne Moraes) faz Valiana enxergar a vida como ela é. Apoia as ideias feministas da amiga, para desespero de Arduíno.

Delegado Novaes (Gustavo Machado) - Filho de pai militar, criado com todo rigor. Novaes é aliado do Coronel Elói Bandeira (José de Abreu), persegue Josué (Thomás Aquino) desde sempre e tem como obsessão acabar com o "Governador do Sertão". Para dizimar os cangaceiros, tortura e mata quem estiver no caminho.