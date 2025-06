Catia Fonseca pede rescisão de contrato e deixa a Band após sete anos

© Renato Stockler/Divulgação/Band

PÉTERSON NEVES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Catia Fonseca, 56, não faz mais parte do time de apresentadores da Band. A informação foi dada pelo Metrópoles e confirmada pela reportagem.

Apresentadora procurou a direção do canal, na manhã de hoje, para notificar sobre o desejo de quebrar o contrato. Segundo apuração, o pedido de saída da jornalista traz alegação de que a emissora do Morumbi quebrou cláusulas contratuais acertadas em 2018.

Apesar do pedido de saída, Catia Fonseca apresentou, normalmente, a edição de hoje do Melhor da Tarde. No encerramento da atração, ela não fez uma despedida formal, mas convidou o público para acompanhar uma "live sobre novidades" em suas redes sociais.

"Hoje começa outro momento da minha vida importante e quero dividir com vocês. Às 18h30, mais ou menos, vou estar entrando numa live no Youtube. Vai lá que a prosa vai ser boa e tem muita coisa para te contar", disse Catia.

A relação entre Catia Fonseca e Band estava desgastada desde o fim de 2024. O ruído na relação teve início com a decisão do canal em demitir o marido Ricardo Riccó da direção de seu programa, em dezembro passado.

Desde a mudança na direção, a apresentadora passou a se queixar das mudanças de rumo do Melhor da Tarde. O programa está sob direção de Mário Meirelles, ex-Globo, desde o começo do ano.

Na notificação, Catia Fonseca informou que apresentaria o Melhor da Tarde pela última vez na quinta-feira (12). Entretanto, ela não deve retornar ao ar e está fora da atração após sete anos.

A reportagem procurou a Band para colher um posicionamento sobre a saída da apresentadora. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação oficial.