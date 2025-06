Zoe Saldaña diz que seu Oscar por 'Emilia Pérez' é trans e não binário

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zoe Saldaña disse nesta quarta-feira (11), no tapete vermelho do filme "Elio", da Pixar, no qual ela faz a voz de uma das personagens, que a estatueta do Oscar que venceu em março é transexual e não binária.

A declaração foi feita depois de um repórter da revista Variety perguntar onde ela guardava o prêmio, dado a ela pelo trabalho como atriz coadjuvante no musical francês "Emilia Pérez".

"Nós o guardamos no meu escritório, e meu Oscar tem gênero fluido", disse a atriz, antes de acrescentar que seu bonequinho dourado é trans e que usa os pronomes neutros na língua inglesa, "they" e "them".

Protagonista de uma série de polêmicas na última temporada de prêmios, em especial ligadas à sua estrela, a espanhola Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" fala sobre a líder de um cartel mexicano que passa por uma transição de gênero.

Entre os críticos, houve quem visse na trama um tratamento estereotipado e desrespeitoso em relação a pessoas transexuais. Outros criticaram, ainda, a postura de Saldaña durante a campanha pelo Oscar, em que usou e abusou de sua ancestralidade latino-americana, em meio a críticas de que o filme francês, feito por uma equipe europeia, não sabia lidar com sua ambientação mexicana.

Saldaña segue os passos de Jamie Lee Curtis, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" que também disse que sua estatueta usava pronomes neutros, como forma de apoio à sua filha, que é trans.