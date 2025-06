Thais Carla faz cirurgia bariátrica após atingir 200 quilos

© Instagram/Thais Carla

Thais Carla é uma influenciadora e bailarina de 33 anos e que conta com mais de três milhões de seguidores no Instagram. Afastada das redes sociais desde abril, quando se submeteu a uma bariátrica, a influencer comentou sobre a cirurgia em entrevista ao Jornal dos Famosos, do canal de Youtube LeoDias TV.

Thais, que já chegou a pesar 200 quilos, revelou que a motivação para fazer este procedimento foi as filhas, de sete e três anos. "A minha decisão não foi pela estética, foi pelas minhas filhas".

A bailarina, que fez o procedimento bypass gástrico, que reduz o estômago, foi operada com 170 quilos e, em cerca de um mês e meio, já perdeu 15, estando agora com 155 quilos.

Thais falou ainda das críticas que recebia nas redes sociais sempre que compartilhava uma fotografia.

"Fiquei exausta. Tudo caía sobre mim. Se eu postasse uma foto, falavam do meu peso. [...] Já me disseram que eu tinha que morrer queimada. É muito cruel. A obesidade é uma doença multifatorial", destacou.