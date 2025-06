Julgamento de Weinstein por crimes sexuais é anulado; jurado foi ameaçado

© Getty Images

O julgamento de Harvey Weinstein por uma acusação de estupro em terceiro grau foi anulado nesta quinta-feira, após o porta-voz do júri se recusar a continuar deliberando, alegando ter sido ameaçado por outros jurados.

O homem havia informado ao juiz Curtis Farber, na quarta-feira, que tinha medo de estar na mesma sala que os demais jurados, pois eles gritavam com ele tentando forçá-lo a mudar de opinião, segundo noticiou a ABC News.

Por esse motivo, o jurado se recusou a retomar as deliberações nesta quinta-feira.

A anulação ocorre após o júri ter emitido, na quarta-feira, um veredito parcial, condenando o ex-magnata de Hollywood por uma das acusações e absolvendo-o de outra. Vale destacar que esses dois veredictos permanecem válidos.

A terceira acusação, agora anulada, remonta a 2013 e diz respeito a uma mulher que também afirmou ter tido um relacionamento consensual com o produtor. De acordo com a lei do estado de Nova York, a acusação de estupro em terceiro grau prevê uma pena mais branda do que as demais.

A cabeleireira e atriz Jessica Mann prestou depoimento por vários dias, relatando o estupro que teria sofrido em um quarto de hotel em Manhattan. Ela ressaltou que "o estupro pode acontecer em relacionamentos – e em dinâmicas onde o poder e a manipulação controlam a narrativa".

Weinstein nega todas as acusações.

Leia Também: John Lennon se pesava todo dia e Yoko só viajava após a sua consulta astrológica