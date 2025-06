Dua Lipa confirma noivado com Callum Turner

© <p>Getty Images</p>

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dua Lipa, 29, está oficialmente noiva. A cantora confirmou que vai se casar com o ator Callum Turner, 35, com quem mantém um relacionamento desde 2023. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue, publicada nesta quarta-feira (12), e encerra os rumores que se intensificaram desde o Natal, quando a artista apareceu usando um anel de diamantes que levantou suspeitas entre os fãs.

"Sim, estamos noivos. É muito empolgante", revelou a artista. "Essa decisão de envelhecer juntos, de ver uma vida ao lado de alguém e simplesmente, não sei, ser melhores amigos para sempre -é uma sensação realmente especial." A declaração foi acompanhada de fotos do casal e detalhes sobre o pedido, feito de maneira íntima, sem alarde, como os dois costumam lidar com a vida pessoal.

O anel usado por Dua foi projetado especialmente por Turner, que consultou pessoas próximas à cantora, incluindo amigas íntimas e sua irmã, antes de finalizar o design da peça. "É tão eu. Foi lindo ver o cuidado que ele teve em pensar nisso. É bom saber que a pessoa com quem você vai passar o resto da vida te conhece tão bem", comentou.

Apesar da euforia do momento, os dois ainda não marcaram data para o casamento. O motivo? Compromissos profissionais de ambos. Dua Lipa segue em turnê mundial com o álbum Radical Optimism, e tem shows confirmados até dezembro, quando encerra a agenda no México. Já Turner, que ficou conhecido por papéis como Theseus Scamander em "Animais Fantásticos" e John "Bucky" Egan em "Masters of the Air", está envolvido nas gravações da série de ficção científica "Neuromancer", nova aposta da Apple TV baseada no romance cult de William Gibson.

A cantora também revelou que, até pouco tempo atrás, o casamento não estava nos seus planos. "Nunca fui alguém que realmente pensou sobre casamento ou sonhou com que tipo de noiva eu seria. De repente, me peguei pensando: 'O que eu vestiria? Que música tocaria?'. É engraçado como essas coisas mudam", contou à Vogue.

Turner e Dua Lipa assumiram publicamente o relacionamento no início de 2023, mas sempre mantiveram a discrição. Mesmo em aparições públicas, como em eventos de moda e premiações recentes, os dois evitam expor detalhes da relação. Segundo fontes próximas, o casal valoriza a intimidade e busca preservar ao máximo a vida longe dos holofotes.