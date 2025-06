Morre aos 52 anos a ex-VJ da MTV Ananda Lewis

© Paul Archuleta/Getty Images

Ananda Lewis, conhecida por ter sido VJ na MTV dos Estados Unidos, morreu aos 52 anos após uma batalha contra o câncer de mama.

A notícia foi confirmada por sua irmã, LS Emory, no Facebook, onde escreveu: "Ela está livre e nos braços celestiais do Senhor. Que sua alma descanse."

Ananda foi diagnosticada com câncer de mama em 2020.

A apresentadora nasceu em Los Angeles e começou sua carreira na televisão na década de 1990. Sete anos depois, ingressou na MTV, onde apresentou os programas Total Request Live e Hot Zone. Ela também apresentou o The Insider, do Entertainment Tonight, e participou do reality show Celebrity Mole.

Ananda Lewis deixou um filho, Langston, fruto de seu relacionamento com Harry Smith, irmão do ator Will Smith.

