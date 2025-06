Campeão de 'A Fazenda', Lucas Viana é detido em Dubai e pede orações

© Reprodução / Redes Sociais

Lucas Viana, de 34 anos, relatou ter sido detido em Dubai em circunstâncias confusas. O influenciador e campeão da 11ª edição do reality show "A Fazenda" explicou em suas redes sociais que, devido à barreira linguística, não conseguiu compreender o motivo da abordagem policial. Segundo ele, todo o dinheiro de sua conta e seus cartões de crédito foram apreendidos, deixando-o sem recursos. “Nunca pensei que viveria algo assim... fui detido em Dubai sem saber o motivo. Sem entender a língua, sem conseguir me comunicar”, desabafou Lucas.

Em postagens feitas na quarta-feira (11), Lucas compartilhou o impacto emocional do ocorrido. “Estou assustado, confuso, com medo e com o coração partido. Só peço uma coisa agora: orem por mim. Eu só quero voltar pra casa”, escreveu. A assessoria de imprensa do influenciador foi procurada, mas ainda não deu detalhes sobre sua situação atual em Dubai.

Antes do incidente, Lucas havia celebrado sua viagem ao Emirado, onde foi premiado no Top of Mind – Dubai Edition 2025 como Destaque Internacional – Influencer Fitness. Nas redes sociais, ele descreveu a conquista como um momento especial de sua carreira. “Receber esse troféu me faz lembrar o quanto vale a pena acreditar, lutar e não desistir”, afirmou.

