Thais Carla exibe novo visual após bariátrica e desabafa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase dois meses após passar por uma cirurgia bariátrica, a dançarina e influenciadora digital Thais Carla, 33, postou um vídeo mostrando o novo visual. Loira e com os cabelos mais curtos, ela comemorou sua nova versão: "Nova fase, nova energia, novo visual", começou Thais.

Carioca, mas morando em Salvador há seis anos -com um intervalo de seis meses em São Paulo-, Thais foi operada na capital baiana no dia 28 de abril. Em uma entrevista antes da cirurgia, a influenciadora contou que chegou a ultrapassar os 200 kg e precisou perder 30 kg para poder realizar o procedimento. "Cuidar de mim também é um ato de amor. A mesma coragem de sempre, agora com ainda mais brilho. Bora viver tudo que essa nova versão tem para mostrar?", acrescentou ela na publicação.

Thais Carla disse que atualmente está com 155 kg, em entrevista ao canal LeoDias TV nesta quarta-feira (11), e contou o que a levou a optar pela cirurgia: "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e, principalmente, pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar, e é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai a um restaurante pensando no que vai comer, e eu ia pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", explicou mãe de Maria, de 7 anos, e Eva, de 3, frutos do casamento com o fotógrafo Israel Reis.

A dançarina também desabafou sobre diversos momentos em que foi vítima de gordofobia, e chegou a criticar o humorista e ator Paulo Gustavo (1978-2021). Thais relembrou, inclusive, ocasiões em que o artista fazia piadas com a própria irmã. "Ele era muito gordofóbico. Todo mundo aqui nesse estúdio já foi. Até eu. Paulo Gustavo fazia ironias, achava que era engraçado. Como eu falei, é uma doença banalizada. As pessoas acham que é só uma palhaçada", comentou.