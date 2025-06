Filha de Trump é atacada por postar foto surfando em meio à crise nos EUA

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto o presidente dos Estados Unidos Donald Trump enfrenta uma onda de críticas por sua nova política de deportações em massa e pelo uso da Guarda Nacional para conter protestos nas ruas, uma publicação de sua filha virou símbolo de insensibilidade nas redes sociais.

Ivanka Trump postou uma foto surfando em meio à crise -e foi duramente criticada pela falta de conexão com a realidade.

Enquanto protestos contra as recentes ações do governo dos Estados Unidos se espalhavam por Los Angeles, com críticas ao aumento de deportações e uso da força militar nas ruas, Ivanka Trump decidiu abrir seu álbum de fotos de surfe.



A filha do presidente Donald Trump publicou no Instagram uma sequência de fotos em cima de uma prancha em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos - e rapidamente virou alvo de críticas nos comentários.

As mensagens no post não perdoaram a aparente insensibilidade diante do momento delicado. "Tão fora da realidade que chega a ser ofensivo", escreveu um usuário. "Enquanto o país afunda, ela pega onda", comentou outro. "A narcisista não cai longe da árvore laranja", disse um terceiro, em referência à aparência do pai, apelidado de "Cheeto" por críticos.

Uma seguidora comparou Ivanka à rainha Maria Antonieta, famosa por sua indiferença diante da crise do povo francês antes da Revolução: "Enquanto a América queima, ela surfa".

Ivanka começou a se interessar por surfe recentemente, e já foi vista treinando no Surf Ranch de Kelly Slater, uma piscina de ondas artificiais na Califórnia. Lá, contou com a ajuda de Raimana Van Bastolaer, conhecido por treinar celebridades - e também por literalmente "empurrar" seus alunos na onda, como já fez com Ivanka.

