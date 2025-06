Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a três anos de prisão após ofender Edu Guedes

© Reprodução/Instagram

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a três anos de prisão por ofensas ao cozinheiro e atual noivo dela, Edu Guedes.

De acordo com a sentença, proferida pela 4ª Vara Criminal da Barra Funda, Alexandre extrapolou a liberdade de expressão após fazer declarações à honra de Edu. Dentre elas, que o cozinheiro teria feito atos considerados criminosos e seria um "canalha bandido" sem apresentar provas.

Edu já havia movido duas queixas-crime contra Alexandre, uma delas por difamação, após o empresário acusá-lo de manter um relacionamento com Ana enquanto ainda era casada.

Por meio de nota, Bruno Ferullo, advogado de Correa, afirma que "a defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores, especialmente diante de elementos que demonstram a ausência de dolo específico na conduta atribuída a Alexandre".

Afirma ainda que Alexandre vai colaborar com a Justiça. "Reiteramos o compromisso com a verdade dos fatos e com o pleno exercício do direito de defesa, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito", conclui a nota.