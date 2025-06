Lembra dela? Sósia mirim de Ana Paula Arósio hoje tem 25 anos

© Reprodução

Mais de duas décadas após ganhar fama nacional como a "Mini Ana Paula Arósio" em um comercial da Embratel de 2004, Rafaela Romolo, hoje com 25 anos, voltou aos holofotes. A jovem viralizou no TikTok ao participar de uma tendência que incentiva os usuários a contar situações difíceis de acreditar. Em seu vídeo, Rafaela revelou ter participado do icônico comercial ao lado da atriz, gerando nostalgia entre os internautas.

Na época com apenas 4 anos, Rafaela ficou conhecida pela impressionante semelhança com Ana Paula Arósio, então no auge de sua carreira. A propaganda marcante mostrou a pequena imitando os gestos da atriz, o que rendeu à Rafaela o apelido de "Mini Ana Paula". O vídeo publicado recentemente no TikTok alcançou quase 250 mil visualizações, além de milhares de curtidas e comentários, revivendo a memória do público.

Atualmente moradora de São Paulo, Rafaela trabalha como atriz e também em regime CLT, conforme sua biografia nas redes sociais. Ela acumula 25 mil seguidores no Instagram e vê sua semelhança com a atriz ainda ser tema recorrente nos comentários de suas postagens. "Você é filha da Ana Paula Arósio e seus pais não te contaram", brincam os seguidores.

