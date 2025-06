Magnata do cinema diz que filme com Robin Williams nos anos 1980 era 'carregado de cocaína'

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O set de filmagens do filme "Popeye" (1980) estava "carregado de cocaína". É o que afirmou o magnata do cinema e ex-CEO da Paramount Pictures Barry Diller. Ele trabalhou no estúdio de 1974 a 1984.

Ao ser questionado durante uma dinâmica de perguntas e respostas sobre qual o set de gravações mais "bombado" que já havia visto, Diller fez a revelação.

"Set de filmagem com cocaína? Ah, 'Popeye'", disse ele. "A propósito, se você assistir 'Popeye', estará assistindo a um filme que, bom, você pensa no que costumavam fazer com velocidades recordes, 33 [RPM], sei lá. Este é um filme que roda a 78 RPM", emendou.

Na sequência, deu mais detalhes sobre o vício que rolava nos bastidores do longa protagonizado por Robin Williams (1951-2014).

"Não dava para escapar", disse Diller sobre o uso de drogas no set. "Na época, eles enviavam as drogas em latas de filme. As latas eram enviadas de volta para Los Angeles para o processamento diário. Isso foi filmado em Malta. E descobrimos que as latas de filme estavam sendo usadas para enviar cocaína de um lado para o outro. Todo mundo estava chapado", emendou.

Robin Williams viveu o próprio personagem Popeye no filme e aquele era o primeiro papel dele nos cinemas. Segundo a Variety, o projeto foi sucesso de bilheteria e arrecadou US$ 60 milhões em todo o mundo (o equivalente, nos dias de hoje, a mais de R$ 330 milhões).

Em 2014, o ator e humorista americano Robin Williams foi encontrado morto em casa. Ele tinha 63 anos. O vencedor de um Oscar e seis prêmios Globo de Ouro tinha problemas recorrentes com drogas e álcool.